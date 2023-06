Landkreis: Katastrophenschutz für Klima-Einsätze aufgerüstet

Gerade in diesen Situationen habe sich gezeigt, dass geländegängige Fahrzeuge in den Freiwilligen Feuerwehren unabdingbar sind. Zur Bewältigung von Hochwassersituationen und zur Sicherstellung der Logistik bei Wald- und Vegetationsbränden hat der Fachbereich Gefahrenabwehr deshalb die Idee verfolgt, perspektivisch eine Kreiseinheit für genau diese Zwecke aufzustellen. Bedarf wurde insbesondere für die Erkundung mittels eines geländegängigen Kommandowagens und für die Logistik mit einem hoch geländefähigen Fahrzeug gesehen, um bei Bedarf im Katastrophenfall zu unterstützen. Der Kreistag hat die erforderlichen finanziellen Mittel bewilligt. So liegen die Schwerpunkte der neuen Fahrzeuge eben auch auf den Bereichen Geländefähigkeit und Logistik. Insgesamt investiert der Kreis für die Neuanschaffungen rund 350.000 Euro.