Landkreis Marburg-Biedenkopf bietet Ferienfreizeit für Jungen

Marburg-Biedenkopf. Jungen im Alter von zehn bis 13 Jahren können von Montag, 23. Oktober, bis Freitag, 27. Oktober, an einer Ferienfreizeit des Landkreises teilnehmen. Ziel ist dabei die Jugendherberge in Lauterbach. Während der Freizeit können die Jugendlichen unter anderem die Städte Lauterbach und Fulda erkunden. Die Teilnahme kostet 95 Euro. Neben der Erkundung der Städte sind auch sportliche Aktivitäten wie Fußball, Basketball oder Klettern geplant. Auch ein Lagerfeuer soll es geben. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. Eine Anmeldung ist bis Sonntag, 15. Oktober, möglich. Das Anmeldeformular findet sich im Jugendportal auf www.marburg-biedenkopf.de/jugend. Dieses muss per E-Mail an jugendfoerderung@marburg-biedenkopf.de oder postalisch an Landkreis Marburg-Biedenkopf, Fachdienst Jugendförderung, Im Lichtenholz 60, 35043 Marburg gesendet werden. Unter dem Link finden sich auch Informationen zu möglichen Ermäßigungen. Fragen beantwortet Pablo Höfer vom Fachdienst Jugendförderung, Telefon 06421-4051938, E-Mail HoeferP@marburg-biedenkopf.de.