Landkreis Marburg-Biedenkopf sucht Dolmetscher 

Marburg-Biedenkopf. Der Dolmetscherservice des Landkreises Marburg-Biedenkopf (DolMa) sucht Laien-Dolmetscher, die selbstständig und auf Anfrage arbeiten. Das Honorar beträgt 30 Euro pro Stunde zuzüglich einer Fahrkostenpauschale. Die meisten der Termine liegen dabei unter der Woche am Vormittag und frühen Nachmittag. Gesucht werden Personen, die über sehr gute Kenntnisse in der deutschen Sprache und mindestens einer weiteren Sprache, beispielsweise in ihrer Muttersprache verfügen. Des Weiteren ist eine hohe zeitliche Flexibilität und Spaß am Umgang mit Sprachen und Menschen erforderlich. Da sich die Einsätze über den gesamten Landkreis erstrecken, sollten die Bewerber mobil sein. Zu den Voraussetzungen gehört die Teilnahme an allen vorbereitenden Schulungen. Die Termine im Überblick: