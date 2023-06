Landkreis Marburg-Biedenkopf vergibt Sozialpreis 2022

Eva-Ruth Tietz engagiert sich seit mehr als 20 Jahren bei der Tafel in Marburg. Sie ist eine Helferin seit der ersten Stunde und arbeitet jede Woche bei der Marburger Tafel – und das obwohl sie im Juli dieses Jahres bereits 90 Jahre alt wird. Das Preisgeld will Tietz der Kindertafel in Stadtallendorf spenden. Die Tafel in Stadtallendorf ist ein besonderes Angebot für Schulkinder im Alter von 6 bis 16 Jahren. Seit Dezember 2007 werden dort einmal pro Woche kostenlose Nahrungsmittelpakete an über 100 bedürftige Kinder abgegeben.