Landkreis Marburg-Biedenkopf warnt vor geplanter Mittelkürzung

„Uns treibt die Sorge um, dass sowohl die Kürzungen in den Mitteln für Eingliederungsleistungen in den Arbeitsmarkt als auch die Verantwortungsverschiebung einseitig hin zu der Arbeitsagentur an der Lebensrealität der Menschen vor Ort vorbeigeht und grundlegend Strukturen, die Menschen auf dem Weg in Arbeit helfen, zerstört werden, anstatt noch mehr PS gemeinsam auf die Straße zu bringen. Diese Sorge haben wir gemeinsam nach Berlin getragen“, so Zachow und Simmler.