Landkreis vergibt Denkmalschutzpreise

Das „Henshäuschen“ von Mattias und Christina Grün in der Straße „Am Berg“ in Bellnhausen ist eines der wenigen noch erhaltenen Hirtenhäuser im Landkreis und war sogar bis in die fünfziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts bewohnt. Familie Grün zeigt beispielhaft, wie auch in einem kleinen Denkmal neuer Lebensraum mit hohem Freizeitwert und hoher Attraktivität entstehen kann. Die fach- und denkmalgerechte Restaurierung des Gebäudes bewahrt auch für die Zukunft einen Blick in die Lebensweise der Vergangenheit.