Lauterbach: DRK-Krankenhaus hat sehr gute Perspektive

Karl Lauterbach und Nancy Faeser besuchen das UKGM in Marburg.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat am Montag das UKGM in Marburg besucht. Thema war auch die Zukunft des DRK-Krankenhauses in Biedenkopf.