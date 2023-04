Lesung mit Tim Frühling

Wetter-Amönau. Tim Frühling, Radio- und TV-Moderator und Autor, liest am Freitag, 5. Mai, um 19 Uhr in Amönau aus seinem Reiseführer „111 Orte in Mittelhessen …“ vor. Die zirka zweistündige Veranstaltung findet im Garten unter dem Rapunzelturm statt. Sitzgelegenheiten sind vorhanden und für Getränke und Snacks ist gesorgt. Zu der Lesung laden die Eigentümer von Schloss Amönau, Familie Ziwes-Strack, und die Stadt Wetter ein. Bei starkem Regen wird der Veranstaltungsort kurzfristig verlegt. Der Eintritt kostet 10 Euro. Einlass ist ab 18 Uhr. Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, ist eine Voranmeldung erwünscht. Die Ticketreservierung ist möglich via E-Mail an ticket@capa-city.com.