Schalauske und Hofmann wollen in den Landtag

Die studierte Politikwissenschaftlerin Hofmann sitzt seit 2001 für die heutige Linke im Kreistag Marburg-Biedenkopf und ist dort Fraktionsvorsitzende. 2019 und 2022 kandidierte sie bei der Landratswahl. Ihre politischen Schwerpunktthemen sind vor allem die Gesundheits-, Sozial- und Friedenspolitik. Jan Schalauske sitzt seit 2011 für die Marburger Linke in der Stadtverordnetenversammlung Marburg und ist zudem seit 2017 Abgeordneter im hessischen Landtag. Seit 2021 fungiert er gemeinsam mit Elisabeth Kula als Fraktionsvorsitzender in Wiesbaden. „Für die Linke war, ist und bleibt die Privatisierung unseres Universitätsklinikums ein großer Fehler, der endlich rückgängig gemacht gehört“, erklärt er in einer Pressemitteilung. Grundsätzlich gehöre die öffentliche Daseinsvorsorge nicht in die Hand von Privatinvestoren. Mehr Personal im Landesdienst, zum Beispiel für dringend benötigte Lehrer, in der Pflege oder im Sozialbereich sowie Maßnahmen zur Armutsbekämpfung seien finanzierbar, wenn sehr hohe Vermögen endlich gerechter besteuert würden, betont er.