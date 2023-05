Mädchen missbraucht? Polizei nimmt 34-Jährigen fest

Wiesbaden/Marburg-Biedenkopf. Einen Tag nach ihrem öffentlichen Fahndungsaufruf hat die Polizei einen Mann, der Mädchen im Alter von elf bis 15 Jahren unter anderem schwer sexuell missbraucht haben soll, festgenommen. Der Zugriff erfolgte am Donnerstag um 11.20 Uhr in seiner Wohnung in Kreis Marburg-Biedenkopf. Das gaben die Staatsanwaltschaft Marburg, das Hessische Landeskriminalamt und die Polizeipräsidien Mittel- und Nordhessen am Donnerstagnachmittag in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt.