Malereien, Skulpturen, Fotokunst

Dautphetal/Kirchhain. Kunst darf ansprechen – das ist auch wieder das Motto der 3. Ausstellung „Spectrum 37 Grad“ in Kirchhain. Doris Bönsch aus Dautphetal-Wolfgruben und Alfred Junker aus Dautphetal-Dautphe stellen neben weiteren Künstlern ihre Werke in der Markthalle aus. Die Malerin Doris Bönsch präsentiert abstrakte Acrylgemälde, teilweise mit eingearbeiteten Materialien, auf Leinwand und Karton. Mit seinen Fotografien zeigt Alfred Junker Stadtansichten und urbanes Leben, aber auch den ländlichen Bereich in Schwarzweiß und Farbe. Die Ausstellung wird am Sonntag, 17. September, um 15 Uhr eröffnet. Musikalisch gestaltet Softeis das Programm. Der Eintritt ist frei. Die große Kunstausstellung ist in der Markthalle von Kirchhain täglich von 14 bis 20 Uhr geöffnet und läuft bis zum 17. September. Im Vorfeld gibt es am Samstag um 20 Uhr ein Konzert mit dem Gitarristen Michael Sagmeister und der Sängerin Antonella Dorio. Hierfür beträgt der Eintritt 20 Euro.