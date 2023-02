Marburg-Biedenkopf: Bürger bei Grundsteuer hintendran

Die Grundstückseigentümer im Landkreis Marburg-Biedenkopf liegen zwei Wochen nach Fristende auf den hinteren Plätzen in Hessen, was die Abgabe der Grundsteuererklärung angeht. 77,29 Prozent haben ihre Erklärung bis zum 16. Februar eingereicht. (© M. Schuppich - stock.adobe.com)

2,3 Millionen Erklärungen zur Grundsteuer sind in Hessen bei den Finanzämtern eingegangen. Die Bürger in Marburg-Biedenkopf gehören zu denen, die sich am meisten Zeit lassen.