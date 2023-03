Marburg-Biedenkopf: Für Literaturparcours bewerben

Dieses Jahr findet der Literaturparcours zum siebten Mal statt. Geplant ist, dass Mitglieder der Literaturvereine und freie Autoren im Kunstmuseum am 4. Juni (Sonntag) in der Zeit von 11.30 bis 16.30 Uhr an zwei Lesestellen kurze Lesungen darbieten. Die Vereine wählen dabei selbst ihre Mitglieder aus. Neben den Lesungen wird es zum Abschluss eine "Cut-Off-Lesung" geben. Das ist eine moderne Form, bei der Seiten aus verschiedenen Krimis neu zusammengesetzt werden.