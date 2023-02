Marburg-Biedenkopf: In fünf Jahren fehlen 4080 Fachkräfte

Wo wird das Handwerk besonders betroffen sein?

Neben den medizinischen, pflegerischen und erzieherischen Berufen steuert auch das Handwerk in Marburg-Biedenkopf auf große Lücken zu. Weniger stark gilt das für den Hoch- und Tiefbau im Baugewerbe, wo 100 fehlende Personen prognostiziert werden. Größer ist die Lücke mit einem Minus von 360 Personen in den gebäude- und versorgungstechnischen Berufen. Bezogen auf das Jahr 2021 ist das immerhin ein überdurchschnittliches Minus von 14 Prozent. In der Untergruppe Gebäudetechnik ist der Mangel an Mitarbeitern mit einem Minus von 220 Personen ebenfalls vergleichsweise hoch.