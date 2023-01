Marburg-Biedenkopf: Mobiles Impfteam impft 73.000 Menschen

MARBURG-BIEDENKOPF. Die alte Dame ist zunächst noch etwas verunsichert. "Sie bekommen jetzt gleich ihre Impfung", beruhigt Juliane Schrakamp. Die Medizinische Fachangestellte (MFA) ist Teil eines der mobilen Impfteams, die monatelang im Landkreis unterwegs waren, um Menschen gegen Corona zu impfen - in Pflegeheimen, in Bürgerhäusern, an sozialen Brennpunkten. Vom 1. Oktober 2021 bis zum 31. Dezember 2022 waren das über 73.000 Impflinge.