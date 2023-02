Marburg-Biedenkopf spendet 20.000 Euro an Erdbebengebiet

Der Marburg-Biedenkopfer Kreistag stellt 20.000 Euro als Hilfe für Menschen in den Erdbebengebieten zur Verfügung. (© Mark Adel)

Einstimmig hat der Kreistag beschlossen, 20.000 Euro an die vom Erdbeben betroffenen Gebiete in der Türkei und in Syrien zu spenden.