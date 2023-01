Marburg-Biedenkopf: Trickdiebe unterwegs

Was ist bisher bekannt? Bislang liegen der Kriminalpolizei Fälle aus Niederweimar, Marburg, Gladenbach, Stadtallendorf und Kirchhain vor. Alle Fälle hätten eines gemeinsam: Die männlichen und weiblichen Täter würden Supermärkte betreten und ließen sich Zeit bei der Wahl ihres nächsten Opfers. In einem günstigen Moment würden sie dann die ausgewählte Person „aus Versehen” anstoßen oder in ein Gespräch verwickeln, beispielsweise mit der Frage nach einer bestimmten Ware. Während das Opfer dadurch abgelenkt ist, würde ein anderer Täter nach den teils sichtbaren Wertsachen greifen. Dabei handele es sich beispielsweise um das Portmonee in der Handtasche, die achtlos am Einkaufswagen hängt oder die Geldbörse, die sichtbar in der Kleidung steckt. Anschließend würden die Kriminellen den Laden verlassen und die Opfer würden in der Regel spätestens an der Kasse merken, dass ihnen etwas fehlt.