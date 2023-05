Marburg-Biedenkopf zeichnet Katastrophenschützer aus

Landrat Jens Womelsdorf betonte, dass die verliehenen Auszeichnungen Zeichen der Anerkennung und Ausdruck der Dankbarkeit seien. „Ich möchte mich ganz persönlich für die Einsatzbereitschaft und das Engagement für die Sicherheit der Menschen in Marburg-Biedenkopf und darüber hinaus bedanken“, so Womelsdorf. Durch seine Arbeit als Landrat und als Dezernent für Brand- und Katastrophenschutz habe er im zurückliegenden Jahr schon mehrfach einen Eindruck davon bekommen, was die ehrenamtlichen Einsatzkräfte leisten können.