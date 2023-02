Marburg: Jugendliche wegen versuchten Totschlags verhaftet

Marburg-Biedenkopf. Am vergangenen Freitag sollen zwei Jugendliche aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf einen 19-Jährigen in Marburg brutal zusammengeschlagen haben. Die Staatsanwaltschaft Marburg führt nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen die beiden Jugendlichen im Alter von 14 und 16 Jahren. Sie befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft, wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei heißt.