Marburger Arbeitsamt-Chef: Künstliche Intelligenz mit Vorurteilen

Ist eine Umschulung in der Breite und in jedem Bereich wie in die Krankenpflege oder im IT-Bereich möglich?

Das ist die Kernschwierigkeit und Herausforderung in unserer Arbeit bei der Arbeitsagentur. Jede Kundin und jeder Kunde, die zu uns kommen, sind individuell. Weil jeder Mensch unterschiedliche Fähigkeiten besitzt. Deswegen schauen wir, was die Person mitbringt, was auf dem Markt gängig ist und was eine gute Idee für eine Weiterbildung wäre. Aber dazu kommt auch ein schwieriger Punkt, weil die Kundin oder der Kunde das nicht immer möchten. Lebenslanges Lernen ist ein wichtiges Thema. Deswegen haben wir als Bundesagentur viele zusätzliche Kräfte im Bereich „berufsbegleitendes Lernen“. Ein Beispiel: Wir als Arbeitsagentur gehen in Unternehmen, wenn in einem Betrieb die Arbeit eines Staplerfahrers bald autonom gemacht wird. Dann benötigt das Unternehmen einen Mitarbeiter, der den Computer für den Stapler steuert. Das ist dann „Berufsberatung im Erwerbsleben“, das heißt, wir fördern vor Ort die Weiterbildung für Arbeitnehmende. Im Amtsbezirk sind auch zwei Kollegen ausschließlich mit dieser Aufgabe betreut.