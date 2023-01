Marburger Klimaforscher sorgt sich um den Wald

Herr Professor Bendix, das Wetter zum Jahreswechsel war sehr mild. Werden wir Silvester künftig am Grill feiern? Wir werden natürlich im Winter keine Sommertemperaturen bekommen. Aber die Trends zeigen eindeutig, dass wir sehr stark zurückgehende Kältephasen haben werden. Der Winter ist dieses Jahr relativ warm, obwohl wir vor Weihnachten auch eine kurze Kälteperiode hatten. Aber die Schwankungen waren sehr stark: Am 18. Dezember hatten wir in Marburg noch eine Temperatur von minus 11 Grad, zum Jahreswechsel dann plus 17 Grad. Also eine Differenz von 28 Grad innerhalb weniger Tage. Dieses Maximum von 17 Grad ist wieder ein Superlativ - derart hohe Werte haben wir zum Jahreswechsel bisher noch nicht gehabt. Und auch die Mittelwerte gehen stark nach oben, in Hessen hatten wir 2022 schon wieder das wärmste Jahr, mit einer Mitteltemperatur von 10,7 Grad. Diese Tendenzen sind nicht nur in Hessen messbar, sondern bundesweit und letztlich global zu sehen.

„Ist doch prima - angenehme Temperaturen, ich spare Heizkosten.” Was halten Sie solchen Äußerungen entgegen? Unsere Ökosysteme sind natürlich an kältere Winter angepasst. Bleibt es relativ warm, wird die Winterruhe von Organismen früher beendet. Gleichzeitig haben wir das Problem, dass sich Knospung und Laubentwicklung der Vegetation immer weiter verfrühen. Pollenallergiker bekommen früher im Jahr Probleme, frühes Blühen von Kulturpflanzen kann bei immer wieder auftretenden Spätfrösten zum Absterben von Blüten und stärkerer Anfälligkeit gegen Schadinsekten führen, Ernteausfälle sind die Folge. Darüber hinaus kommt die zunehmende sommerliche Trockenheit durch den Klimawandel dazu, die auch in Häufigkeit und Stärke zunehmen wird. Das führt letztlich dazu, dass das Ökosystem auch im Sommer gestört wird. Das haben wir in den vergangenen Jahren gesehen, durch die Zerstörung unserer klassischen Forste, wie wir sie kennen. Borkenkäfer und die Schwächung der Bäume haben dazu geführt, dass in vielen Teilen Deutschlands keine Fichtenwälder mehr möglich sind. In der Gesamtheit hat das sehr starke Nachteile. Dazu kommen zunehmend Starkregenereignisse mit katastrophalen Folgen, die wir jüngst beim Ahrtal-Hochwasser erleben mussten.

Wie wird sich das Leben in der Region in den kommenden 10, 20 Jahren verändern? Auf jeden Fall müssen wir uns der zunehmenden Trockenheit im Sommer anpassen. Das wird so weitergehen - es wird nicht nur wärmer, sondern auch trockener. Wir werden unseren Waldbau verändern müssen. Die Landwirtschaft wird Probleme bekommen, denn es wird negative Auswirkungen auf die Ernteerträge geben. Man wird anfangen, auf trockenresistentere Kulturen und Baumarten zu setzen. Es wird sich auf Dauer weniger Grundwasser neu bilden. Auf alle diese Dinge müssen wir uns einstellen. Wir erleben es bereits: Wer im vergangenen Sommer den Rasen grün haben wollte, musste ihn bewässern.

Kann man sagen, der Klimawandel nimmt Fahrt auf und wird nun sichtbar? Entwicklungen im Klimasystem und insbesondere der Klimawandel sind nicht linear. Man muss sich eine exponentielle Kurve vorstellen. Das bedeutet, der Mensch verursacht mit seinen Treibhausgas-Emissionen eine Veränderung des Strahlungs- und Energiehaushaltes der Atmosphäre, aber die Folgen zum Beispiel in Form von Extremereignissen sind erst einmal nicht sichtbar, bis die Reaktion auf einmal mit einem exponentiellen Anstieg einsetzt. Dann geht alles sehr schnell und man kann nicht mehr in gleicher Geschwindigkeit zurücksteuern, eine vorausschauende Klimapolitik war und ist daher gefragt. An diesem Punkt befinden wir uns gerade. Man spricht insgesamt von der „großen Beschleunigung“, in der man immer schnellere und stärkere Anstiege in den Mittel- und Extremwerten feststellt. Deswegen ist der Klimawandel nun auch viel präsenter, als es in den vergangenen 40 Jahren der Fall war. Die Wissenschaft hat hier früh gewarnt, aber viele haben sich wenig Sorgen gemacht, weil die Auswirkungen unseres Handelns eben noch nicht direkt in heutiger Stärke wahrnehmbar waren.

Glauben Sie, dass die Leugner des menschengemachten Klimawandels das irgendwann verstehen werden? Ich habe den Eindruck, dass die Front der Klimaskeptiker gebröckelt ist, also jener Menschen, die nicht im Detail verstehen, was passiert, aber dem menschengemachten Klimawandel skeptisch gegenüberstehen. Auch sie erleben Effekte wie das Hochwasser im Ahrtal mit den starken Niederschlägen und vielen Todesopfern sowie auf der anderen Seite die Trockenheit mit ihren Konsequenzen für Land- und Forstwirtschaft. Der Wald ist der Liebling der deutschen Bevölkerung, und man sieht nun abgeholzte Fichtenwälder, also leere Hänge, wo kein Baum mehr steht. Das ist sehr bedrückend und hat dazu geführt, dass einige Menschen umgedacht haben. Hinzu kommt, dass die jüngere Generation das Problem, aus berechtigtem Eigenschutz, sehr stark zu ihrem Thema macht. Auch das führt dazu, dass die Wahrnehmung für das Problem des Klimawandels gestiegen ist. Gleichwohl führt das global nicht unbedingt dazu, dass wir auf der ganzen Welt die richtigen Entscheidungen treffen.

Was raten Sie als Experte den politischen Entscheidungsträgern in Hessen? Letztlich müssen wir weiter am 1,5-Grad-Ziel festhalten und die Reduktion der fossilen Energien voranbringen, daran geht kein Weg vorbei. Und man muss natürlich über Hessen hinaus weiter versuchen, auch international zu agieren. Die großen Probleme liegen auch in den Staaten, die sich gerade nicht anpassen wollen, wie etwa China. Man muss alles tun, um auf ein Einlenken hinzuwirken. Auch die hessischen Verbraucher haben die Möglichkeit, auf Produkte zu verzichten, die unter für das Klima schlechten Produktionsbedingungen hergestellt wurden. Wir haben einen extrem hohen Anteil im Niedrigpreissegment von Waren aus Südostasien, da wären Strafzölle auf klimaschädlich produzierte Waren eine Möglichkeit. Das würde gleichzeitig die heimische Wirtschaft fördern, die hier nachhaltiger produzieren möchte, aber das Preisniveau der Billigwaren derzeit nicht halten kann. Man sollte nicht nur den Politikern überlassen, Druck auszuüben, sondern das selbst durch sein Konsumverhalten tun.