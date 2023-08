Marburger Ordnungsamt schnappt polizeibekannten 53-Jährigen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg erließ der zuständige Haftrichter des Amtsgerichts Marburg noch am Freitag einen Haftbefehl, unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts des wiederholten Diebstahls in besonders schwerem Fall und den Haftgründen der Flucht- und Wiederholungsgefahr. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft.