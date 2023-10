Marburger Psychologin: Mit Pubertät nehmen Depressionen zu

Wie wird eine Depression bei jungen Menschen behandelt?

Eine Psychotherapie könne vielen Kindern und Jugendlichen helfen. Behandelt werden sie in der Regel ambulant. Etwa ein bis drei Prozent der Kinder erkrankten an einer Depression, sagt die Psychologin. Im Jugendalter steige die Zahl an. „Mit der Pubertät sehen wir einen rasanten Anstieg der depressiven Störungen.“ Dann seien die Häufigkeitszahlen mit etwa acht Prozent ähnlich wie bei Erwachsenen. Im Einzelfall könne man im Laufe der Diagnostik Punkte finden, an denen die Behandlung ansetze. „Aber es ist längst nicht so, dass zum Beispiel Cybermobbing immer zu einer Depression führt.“ Eine Rolle spiele Mobbing aber, besonders, wenn es zum Beispiel über soziale Medien geschieht. „Im Internet ist man komplett alleine, vor allem, wenn man sich niemandem anvertraut“, sagt Katharina Szota. „Wenn ich in der Schule gemobbt werde, sitzt hoffentlich jemand in der Nähe und kann mir helfen.“