Marburger Stiftung: Krankenhausreform ist „Schlag ins Gesicht“

Auch an der Personalnot in den Krankenhäusern kann das neue Finanzierungskonzept nichts ändern. „Diese ist auch dem demografischen Wandel geschuldet. Die vorgestellte Reform trägt zur Linderung des Personalproblems nichts bei“, verdeutlicht er, „da hätten wir uns innovative Ansätze erhofft.“ Claudia Fremder, Fachlicher Vorstand der DGD Stiftung, fügt hinzu: „Auch die versprochene Entbürokratisierung, die die Berufe am Patientenbett wieder attraktiver machen kann, ist nicht in Sicht.“