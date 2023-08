Marburger und Gießener Polizisten fassen Kosmetik-Hehler

Seit circa Mitte Juli ermittelte die Polizei Biedenkopf nach mehreren Ladendiebstählen in heimischen Rewe-Märkten. Während der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass die gleichen Täter oder Tätergruppe an mindestens 13 Taten in Hessen beteiligt gewesen sein müssen. Auch weitere Taten, unter anderem in Bayern und Rheinland-Pfalz, könnten damit in Verbindung stehen.