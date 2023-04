Max Viessmann: Nur der Verkauf sichert die Zukunft der Firma

Allendorf/Eder. Von einem „sehr speziellen Tag für unser Familienunternehmen” spricht Max Viessmann, als er am Mittwochnachmittag in einer virtuellen Pressekonferenz vor die Medien tritt. Wenige Stunden vorher hat das Familienunternehmen in einer schriftlichen Mitteilung Berichte bestätigt, den größten Teil der Geschäfte nach 106 Jahren in andere Hände zu geben. Konkret geht um die Sparte „Climate Solutions”, also das boomende Geschäft mit den Wärmepumpen. 12 Milliarden Euro legt Carrier Global, teils in Aktien, dafür auf den Tisch.