Mehr Blutplasma schneller verarbeiten

Der größte Teil der Produkte von CSL Behring wird aus Blutplasma von menschlichen Spendern hergestellt. Die Fraktionierung ist dabei der erste Schritt, bei dem das Plasma in seine Bestandteile aufgetrennt wird, um die Grundstoffe für die Medikamentenherstellung zu gewinnen. Die optimierten Prozesse in der neuen Basisfraktionierung sorgten dafür, so das Unternehmen, dass aus einem Liter Plasma deutlich mehr der sogenannten Intermediate gewonnen werden können. In Kombination mit einer vervierfachten Produktionskapazität verbessere das die weltweite Patientenversorgung mit lebensnotwendigen Therapien signifikant.