Mehrere Festnahmen nach Auseinandersetzungen in Marburg

Nach mehreren Auseinandersetzungen in der Marburger Innenstadt nahm die Polizei am vergangenen Freitagnachmittag, 04. Februar, zwei Jungen und zwei Mädchen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren vorübergehend fest. Die vier Jugendlichen sollen laut den Ermittlern einen 33-jährigen Mann und seine gleichaltrige Begleiterin durch Schläge und Tritte erheblich verletzt haben. Nun wird ermittelt, ob sie auch an anderen Auseinandersetzungen in der Innenstadt beteiligt waren.