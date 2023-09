Metalband „Knife“ aus dem Hinterland startet durch

Benni und Gitarrist Philipp „Laz Cultro“ Michel (37) haben schon mit den „Earwix“ die Bühnen im Landkreis und darüber hinaus gerockt. Laz wiederum spielt mit Drummer Fernando Thielmann (39) alias Ferli Coltello auch bei „Milking The Goatmachine“ (siehe Info-Kasten). Als Bassist Philipp Runkel (32) - auch bekannt als „Gypsy Danger“ - zur Band stieß, war die Besetzung geboren, in der „Knife“ derzeit als die große Metal-Hoffnung in Deutschland gilt. Ferli blickt zurück und grinst: „Normalerweise bin ich es, der eine Band gründet - aber diesmal habe ich darum gebeten, mitmachen zu dürfen.“ Es habe spürbar geklickt, die Band sei eine Einheit - darin sind die vier Schwermetaller aus dem Hinterland sich einig.