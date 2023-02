Mittelhesse gewinnt mehrere Millionen beim Eurojackpot

Marburg-Biedenkopf. Ein Lottospieler aus Mittelhessen kann sich über einen Millionengewinn freuen. Der Mann aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf habe am Freitag beim Eurojackpot alle fünf Gewinnzahlen sowie eine der beiden Eurozahlen richtig gehabt, teilte Lotto Hessen am Montag in Wiesbaden mit.