Mittelhessische Urlauber von SMS-Betrugsversuch betroffen

Laut dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sind die Betrüger vor allem auf sensible Daten aus, um etwa Kontozugriff zu erhalten. Der wirtschaftliche Schaden sei enorm. Pro Jahr würde in Deutschland ein Schaden in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrags entstehen. Auch in Mittelhessen gibt es laut Polizei immer mehr Anzeigen wegen Betrugs im Internet. „Wer sich täuschen lässt und auf einer gefälschten Bank-Website arglos zum Beispiel seine Kreditkartennummer einschließlich Gültigkeitsdauer und Sicherheitscode eintippt, gibt den Tätern alles an die Hand, was sie für eine ausgiebige Internet-Shopping-Tour brauchen“, so das BSI.