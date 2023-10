Moment mal: Bällebad als Geldspeicher

Dieser Vorgang erschien zunächst praktisch - aus den Augen, aus dem Sinn. Tatsächlich erschwerte die stattliche Sammlung aber irgendwann das Betreten der unterirdischen Räume und somit den Besuch der Heizung und der eben nur fast vergessenen Dinge. Die Lösung: Wenige Tage waren nötig, um die Flaschen zu handlichen Päckchen zu verschnüren und in Etappen zum Getränkemarkt zu bringen. Dort wurden sie gegen Bargeld in ansehnlicher Höhe eingetauscht. Das vermeintliche Bällebad war also ein Geldspeicher. Darauf ein Mineralwasser.