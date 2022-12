Münchhausen: Hühner nach Verdacht auf Geflügelpest getötet

Noch können die Vogelsberger Geflügelzüchter und -betriebe ihre Tiere im Freien halten. Da im Landkreis Gießen die Geflügelpest in einem Betrieb ausgebrochen ist, sind auch die heimischen Züchter in Sorge. (© Felix Kästle/dpa)

Mehrere Tiere sind nach dem Verdacht auf Geflügelpest in einem kleinen Geflügelzuchtbetrieb in Marburg-Biedenkopf umgebracht worden. Was der Kreis noch mitteilt.