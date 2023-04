Neue Termine für die Fahrradcodierung

Neben der vereinfachten Zuordnung kann zudem der bei einer Codierung aufgebrachte Aufkleber mit Polizei-Logo für Diebe abschreckend wirken. Seit 2013 codierten die Polizeibeamten in Marburg-Biedenkopf etwa 1.800 Fahrräder. Und neue Termine stehen bereits fest: Dienstag, 2. Mai, von 9 bis 16 Uhr bei der Polizeistation Biedenkopf, Hospitalstraße 57, Montag, 22. Mai, von 9 bis 16 Uhr am Polizeiposten Gladenbach, Marktplatz 5. Anmeldungen zu diesen beiden Terminen bitte werktags zwischen 9 Uhr und 15 Uhr bei der Polizei Biedenkopf, Telefon 06461-9295 0. Einen weiteren Termin gibt es am Dienstag, 16. Mai, von 9 bis 16 Uhr bei der Polizeistation Stadtallendorf, Schulstraße 2b. Für diesen Termin kann man sich werktags zwischen 9 Uhr und 15 Uhr bei der Polizei Stadtallendorf, Telefon 06428-93050 anmelden.