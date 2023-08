Neun Autos in Marburg-Biedenkopf gestohlen

Am Samstag, 29 Juli, wurden in einem Gebrauchtwagenhandel in Heskem fünf Fahrzeuge gestohlen. Eines dieser Fahrzeuge stellte die Polizei noch in der Nacht zum Sonntag, 30. Juli, in Schröck sicher. Die Fahndung mit einem Polizeihubschrauber und anderen Maßnahmen nach den damals noch unbekannten Tätern blieb zunächst erfolglos.