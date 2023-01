NGG will deutliches Lohn-Plus im Kreis Marburg-Biedenkopf

MARBURG-BIEDENKOPF. Die Inflation treffe Beschäftigte in Gaststätten und Bäckereien mit voller Wucht, befürchtet die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG), Region Nordhessen. 8200 Menschen, teilt sie mit, arbeiteten in der Region Marburg-Biedenkopf zum Niedriglohn. Ihnen müsse mit einem "extra Lohn-Schub" geholfen werden. Die Gewerkschaft will daher mit der Lohn-Forderung "10 plus X Prozent" ins Krisen-Jahr 2023 starten.