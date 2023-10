Nistkästen reinigen statt Verwaltungsarbeit

Körperlicher Einsatz war bei der Evangelischen Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen“ in Biedenkopf-Wallau gefragt. Die Freiwilligen bauten dort Außenspielgeräte ab, um Platz für neue Geräte zu schaffen. Beim Bürgerverein „Leben und Altwerden in Mardorf und Umgebung“ in Amöneburg-Mardorf bereiteten die Freiwilligen den Garten für den Herbst vor. Sie schnitten unter anderem Büsche, säuberten Beete und pflanzten Stauden und immergrüne Gewächse.