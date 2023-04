Noch Plätze frei in VHS-Kursen 

Wochenendnähkurs „Wunschprojekt“ , Samstag, 6. Mai, und Samstag, 13. Mai, jeweils 10 bis 16.30 Uhr, Grundschule Fronhausen, 2 Termine, Vorbesprechung am Montag, 24. April, um 19 Uhr

Zeiteninsel – Einblicke in das archäologische Freilichtmuseum, Samstag, 29. April, 15 bis 16.30 Uhr, Treffpunkt am Eingang des Freilichtmuseums in Argenstein, 1 Termin