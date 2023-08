Nostalgische Fahrten unter Dampf 

Treysa. Der nostalgische Sonderzug mit der Dampflok 35 1097 der Eisenbahnfreunde Treysa sollte ursprünglich am 22. Oktober in die Domstadt Köln fahren. Bedingt durch eine Streckensperrung wurde die Fahrt vorverlegt und findet nun am Samstag, 14. Oktober, statt. Das habe den Vorteil, dass jetzt auch zahlreiche Fahrgäste auf dem Weg von Treysa bis Limburg zusteigen können, was vorher nicht möglich war, schreiben die Organisatoren. Die Fahrgäste haben den Tag in Köln zur freien Verfügung, etwa um den Zoo, den Dom oder die Altstadt zu besuchen. Um die Höhen des Westerwaldes zu überwinden, wird auf der Fahrt zur Verstärkung eine historische Diesellok der Baureihe 218 der Brohltalbahn für Schub sorgen. Nicht nur die idyllische Lahntalbahn, sondern auch der Westerwald laden zu dem besonderen Fahrterlebnis ein.