Onkologie-Vortrag zur Hirntumor-OP

Marburg. Über das Thema „Meningeom-OP: wann und wie?“ referiert Dr. med. Levent Tanrikulu von der Klinik für Neurochirurgie am Uniklinikum Marburg. Die kostenlose Online-Veranstaltung im Rahmen der Reihe „Sie fragen, unsere Experten antworten!“ mit Onkologie-Experten des UCT Frankfurt-Marburg findet am Dienstag, 4. Juli, um 17.30 Uhr statt. Die Einwahldaten zur Teilnahme via BigBlueButton finden Interessierte auf www.uct-frankfurt-marburg.de/inforeihe.