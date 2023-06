Online-Vortrag „Das älteste Palio Italiens“

Gießen. Am Samstag, 1. Juli, beleben Fahnenschwenker, Renaissance-Tänzer in historischen Kostümen und Fanfaren aus dem italienischen Ferrara die Innenstadt von Gießen. Solche Umzüge gibt es während des „Palio von Ferrara“ jedes Jahr Ende Mai in der Gießener Partnerstadt Ferrara. Die Deutsch-Italienische Gesellschaft Mittelhessen und die Stadt Gießen haben eine Delegation eingeladen, um einen Auszug aus dieser 750 Jahre alten Tradition nach Gießen zu bringen und die 20-jährige Städtepartnerschaft zu feiern. Martina Buzzoni, Reiseführerin aus Ferrara, berichtet darüber vorab auf Deutsch und Italienisch in dem Online-Vortrag „Il Palio di Ferrara – Das älteste Palio Italiens“ am Donnerstag, 22. Juni, um 19 Uhr. Anschließend ist es möglich, Fragen auf Deutsch und Italienisch zu stellen. Die Zoom-Zugangsdaten: https://us02web.zoom.us/j/84515903913?pwd=cVJRNEFmOURqMFZFaHV1OC9JMXN4QT09 (Meeting-ID: 845 1590 3913, Kenncode: 453788)