Marburg-Biedenkopf. Die Aktionsgemeinschaft „Rettet den Burgwald“ lädt für Sonntag, 21. Mai, um 10 Uhr zur Orchideen-Wanderung durch den Burgwald ein. Jürgen Griego und Lothar Feisel werden Orchideen und weitere botanische Besonderheiten in deren natürlichen Standorten im Burgwald zeigen. Die Wanderung dauert etwa zweieinhalb Stunden und ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist jedoch erforderlich via E-Mail an ag-burgwald@web.de. Der Treffpunkt wird nach der Anmeldung bekannt gegeben.