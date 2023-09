Orgelkonzert „Bach und seine Zeitgenossen“ 

Wetter. „Bach und seine Zeitgenossen“ lautet das Thema für ein Orgelkonzert am Sonntag, 17. September, in der Stiftskirche Wetter: Ab 17 Uhr spielt die Organistin Kirsten Sturm aus München an der Heinemann-Orgel die Werke von Johann Ludwig Krebs (Toccata und Fuge a-Moll), Georg Böhm (Choralpartita „Ach wie flüchtig, ach wie nichtig“) und Johann Sebastian Bach (Praeludium und Fuge C-Dur, BWV 547, die Choralpartita „O Gott, du frommer Gott“ und die Passacaglia und Fuge c-Moll, BWV 582). Es lädt ein die Evangelische Kirchengemeinde Wetter. Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse zu je 12 Euro. Schüler und Studenten zahlen nur 8 Euro. Nach Stationen in Frankfurt und Mainz als Kirchenmusikerin und Konzertorganistin arbeitet Kirsten Sturm seit 2010 als Dozentin für Orgel, Klavier und Orgelmethodik an der Hochschule für Kirchenmusik der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Zusätzlich wurde sie 2019 zur Stiftsorganistin an Heilig Kreuz in Horb am Neckar berufen. Dort ist sie Leiterin der Orgelkonzertreihe, in der sie 2022 das gesamte Orgelwerk von Johann Sebastian Bach zur Aufführung brachte.