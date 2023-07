Polizei berät: „Sicher in den Urlaub“

Wetzlar. Wer sein Zuhause während der Urlaubszeit schützen möchte, sollte einige Sicherheitsvorkehrungen treffen. Tipps rund um den Einbruchschutz gibt Kriminalhauptkommissar Jörg Schormann am Donnerstag, 20. Juli. Der kriminalpolizeiliche Berater des Polizeipräsidiums Mittelhessen bietet von 13 bis 16 Uhr im Haus der Prävention Wetzlar, Ludwig-Erk-Platz 5, eine Sprechstunde zum Thema „Sicher in den Urlaub – Einbruchschutz“ an. Interessierte melden sich an, via E-Mail an beratungsstelle.ppmh@polizei.hessen.de und sprechen einen Termin mit Jörg Schormann ab.