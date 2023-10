Polizei informiert Berufs- und Studienwechsler in Gießen

Gießen. Zu einem „Infoabend für Berufs- und Studienwechsler“ laden die Einstellungsberater der mittelhessischen Polizei für Freitag, 3. November, von 18 bis 22.30 Uhr, in das Gießener Präsidium ein. Das Angebot im Saal Florenz richtet sich an Personen, die mitten im Berufsleben stehen oder derzeit noch studieren. Die Polizei informiert rund um den Polizeiberuf: Dargestellt werden die Aufgaben innerhalb der Behörde. Frauen und Männer der Schutz-, Kriminal- und Bereitschaftspolizei berichten über ihre Arbeit und Erfahrungen im Alltag. Auch die Erlebnisse und Sichtweise eines Berufsumsteigers, der sich 3. Semester befindet, kommen dabei nicht zu kurz. Zudem gibt es praktische Vorführungen der Einsatztrainer und Diensthundeführer mit ihren Polizeihunden. Das Angebot richtet sich an Interessierte, die die Schule bereits verlassen haben und die grundsätzlichen Voraussetzungen für den Beruf (unter anderem Höchstalter von 36 Jahren, mindestens mit mittlerer Reife und dreijähriger Berufsausbildung mit Abschlussnote von 2,5 oder besser) erfüllen. Zudem ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Eine Anmeldung per E-Mail unter Angabe der Personalien, Anschrift und Telefonnummer ist erforderlich. Anmeldungen werden bis zum 2. November über die Mailadresse einstellungsberatung.ppmh@polizei.hessen.de entgegengenommen.