Polizei lädt ein zur Biker-Safety-Tour

Marburg-Biedenkopf. Gemeinsam mit Kradfahrern der Polizei mittelhessische Motorradhighlights erkunden und bei „Benzingesprächen“ Unfallschwerpunkte, Unfallursachen, örtliche Besonderheiten oder Gefahrenmomente diskutieren. Die Chance dazu bietet sich bei einer Biker-Safety-Tour, zu der das Polizeipräsidium Mittelhessen einlädt. Teilnehmen können zehn Fahranfänger beziehungsweise Wiedereinsteiger. Start und Ziel der Tour am Samstag, 15. Juli, ist das Gelände des Polizei Motorsportclubs Marburg, Cyriaxstraße 103, in 35037 Marburg. Die Abfahrt ist für 13 Uhr geplant. Alle Details zu Strecke, Ablauf und den Voraussetzungen zur Teilnahme sowie die Unterlagen für die Bewerbung gibt es im Internet auf. https://k.polizei.hessen.de/1388279793. Die Bewerbung mit ausgefülltem Anmeldebogen und unterschriebener Haftungsausschluss- und Datenschutzerklärung senden interessierte Biker per E-Mail an biker-safety-tour.ppmh@polizei.hessen.de. Teilnehmen werden die zehn schnellsten Anmelder, die alle Kriterien erfüllen.