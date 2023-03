Prämie soll Inflation abfedern

Unterm Strich habe die Bau-Gewerkschaft bei den Arbeitgebern damit eine Extra-Zahlung in Höhe von 1000 Euro erreicht, um die Härte der Krise abzufedern. Geld, für das keine Steuern und keine Sozialabgaben fällig würden. „Wer bislang noch keine tarifliche Prämie bekommen hat, der sollte in den kommenden Wochen beim Chef am besten mal nachfragen, wo sie bleibt. Wo es Betriebsräte gibt, erledigen die das. Ansonsten hilft auch die IG Bau“, so Manns. Die Sonderzahlung sollten grundsätzlich alle der rund 1810 Baubeschäftigten im Kreis Marburg-Biedenkopf bekommen – vom Maurer über den Straßenbauer und Baggerfahrer bis zur Bürokauffrau. Die Zahlen wurden der IG Bau von der Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung gestellt.