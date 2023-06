Weimar-Argenstein. Am Donnerstag, 22. Juni, findet ein Preisskat im Gasthaus zur Ochsenburg, Ochsenburgstraße 1, in Argenstein statt. Es werden 2 Serien a 36 Spiele gespielt. Das Startgeld beträgt 15 Euro. Das gesamte Startgeld wird ausgespielt. Anmeldung bei Willfried Bepperling unter Telefon 0172-6618831 oder via E-Mail an willfried.bepperling@web.de.