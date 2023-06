Prozess um erpresserischen Menschenraub in Bad Endbach

Zu den Frauen habe er Kontakt als Freier aufgenommen, so der Angeklagte. In der Wohnung habe er sich dann aber als Zuhälter ausgegeben, in dessen Revier die Opfer widerrechtlich tätig seien. Dann habe er unter massiven Drohungen mit einer echt aussehenden Schreckschusspistole das „Strafgeld“ verlangt. Schnell hebe er jedoch begriffen, dass an diesem Tag kein Geld d war und sein erneutes Erscheinen am kommenden Tag angekündigt. Bis dahin hätte die Frauen Zeit, den Betrag aufzutreiben.