Richard Brox liest aus „Kein Dach über dem Leben“  

Cölbe. Am Dienstag, 8. August, wird die Reihe der Lesungen im Café Salamanca in Cölbe (Lahnstraße 8) fortgesetzt, die der St. Elisabeth-Verein, die Gemeinde Cölbe und die Gemeinde-Bücherei veranstalten. Ab 19.30 Uhr liest dort Bestseller-Autor Richard Brox aus seinem Buch „Kein Dach über dem Leben“. Das von Günter Wallraff begleitete Werk erzählt ungeschminkt die autobiografische Geschichte des Obdachlosen Richard Brox. Der Rowohlt-Verlag schreibt: „Die Straße ist ein gefährlicher Ort geworden für Berber, aber für Richard Brox war sie drei Jahrzehnte lang auch das Reich der Freiheit, der Selbstbestimmung und der Würde. Seine Website mit Tipps und Bewertungen sozialer Anlaufstellen in vielen Städten der Republik machte ihn zum wohl bekanntesten Obdachlosen Deutschlands. In ,Kein Dach über dem Leben’ erzählt er seine Geschichte, die erschütternden Erlebnisse eines begabten Jungen, der es schafft, aus den Gewalterfahrungen seiner Kindheit und der Drogenkarriere seiner Jugend auszubrechen und sich freizukämpfen. Ein Lehrstück über die Schattenseiten unserer Gesellschaft und ihre soziale Verwahrlosung.“ Der Eintritt zur Lesung ist frei, es wird aber um Spenden gebeten.